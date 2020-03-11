Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:38 TSİ- Gündem G: Bugün 09:43 TSİ

Kartepe belediyesi'nden çağrı: ''Tekstil atıklarınızı çöpe atmayın''

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son günlerde ilçe genelinde çeşitli noktalara kontrolsüzce atılan tekstil atıkları için uyarıda bulundu. Belediye ekipleri 2019 yılında 48.662 kg tekstil atığı topladı. Düzenli toplama ve geri dönüştürme miktarını arttırmayı hedeflediklerini açıkladı
mask

 Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında ilçe genelinde “Tekstil Kumbaraları” ile tekstil atıklarını ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Belediye ekipleri ilçe genelinde 100 noktaya yerleştirilen tekstil kumbaraları ile atıkları topluyor, düzenli aralıklarla toplanan tekstil atıkları ekonomiye yeniden kazandırılıyor.

TEKSTİL KUTULARIMIZI KULLANALIM

Son günlerde ilçe genelinde bazı noktalara tekstil atıklarının kontrolsüzce atıldığının tespit edilmesi sonrasında Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek bu atıkları topladı. Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin “Belediye ekiplerimiz 7/24 ilçe genelinde temizlik çalışmalarına devam etmektedir. Ancak son günlerde bazı noktalara tekstil atıklarının atıldığını tespit ettik. Bu konu da Zabıta Müdürlüğümüz ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gereken araştırma çalışmalarına başladılar. İlçemiz genelinde gelişi güzel tekstil atıkları atanların tespit edilmesi ile gereken cezai işlem uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

 48.662 KG TEKSTİL ATIĞI TOPLANDI

Kartepe genelinde konulan “Tekstil Kumbaraları”ndan 2019 yılının Ocak ayında 930 kg, Şubat ayında bin 660 kg, Mart ayında bin 50 kg, Nisan ayında 2.245 kg, Mayıs ayında 3.835 kg, Haziran ayında 6.000 kg, Temmuz ayında 6.698 kg, Ağustos ayında 5.806 kg, Eylül ayında 6.065 kg, Ekim ayında 4.548 kg, Kasım ayında 5.944 kg ve Aralık ayında 3.881 kg toplamda 48.662 kg tekstil atığı toplandı.

Bugün 09:38 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
CHP’de yüzler gülüyor mask
CHP’de yüzler gülüyor
Ağrı Dernekleri Federasyonu İzmit Merkez’de olacak mask
Ağrı Dernekleri Federasyonu İzmit Merkez’de olacak
Derince Zabıtası’ndan Mehmetçiğe anlamlı destek mask
Derince Zabıtası’ndan Mehmetçiğe anlamlı destek
KATİS ile vidanjörler kontrol edilecek mask
KATİS ile vidanjörler kontrol edilecek
ADD Yahya Kaptan’da Öztürk güven tazeledi mask
ADD Yahya Kaptan’da Öztürk güven tazeledi
“İstiklal Marşı, birlik beraberliğimizin mutabakat belgesidir” mask
“İstiklal Marşı, birlik beraberliğimizin mutabakat belgesidir”
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
'Bu çağda böyle köy mü olur?' mask
'Bu çağda böyle köy mü olur?'
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu mask
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu

GALERİ

Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı! mask
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı!
Kardeşimi ben öldürmedim demişti... mask
Kardeşimi ben öldürmedim demişti...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL