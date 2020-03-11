Kartepe belediyesi'nden çağrı: ''Tekstil atıklarınızı çöpe atmayın''

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında ilçe genelinde “Tekstil Kumbaraları” ile tekstil atıklarını ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Belediye ekipleri ilçe genelinde 100 noktaya yerleştirilen tekstil kumbaraları ile atıkları topluyor, düzenli aralıklarla toplanan tekstil atıkları ekonomiye yeniden kazandırılıyor.

TEKSTİL KUTULARIMIZI KULLANALIM

Son günlerde ilçe genelinde bazı noktalara tekstil atıklarının kontrolsüzce atıldığının tespit edilmesi sonrasında Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek bu atıkları topladı. Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin “Belediye ekiplerimiz 7/24 ilçe genelinde temizlik çalışmalarına devam etmektedir. Ancak son günlerde bazı noktalara tekstil atıklarının atıldığını tespit ettik. Bu konu da Zabıta Müdürlüğümüz ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gereken araştırma çalışmalarına başladılar. İlçemiz genelinde gelişi güzel tekstil atıkları atanların tespit edilmesi ile gereken cezai işlem uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

48.662 KG TEKSTİL ATIĞI TOPLANDI

Kartepe genelinde konulan “Tekstil Kumbaraları”ndan 2019 yılının Ocak ayında 930 kg, Şubat ayında bin 660 kg, Mart ayında bin 50 kg, Nisan ayında 2.245 kg, Mayıs ayında 3.835 kg, Haziran ayında 6.000 kg, Temmuz ayında 6.698 kg, Ağustos ayında 5.806 kg, Eylül ayında 6.065 kg, Ekim ayında 4.548 kg, Kasım ayında 5.944 kg ve Aralık ayında 3.881 kg toplamda 48.662 kg tekstil atığı toplandı.