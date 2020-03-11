Körfez'de intihar girişimi!

Körfez Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bir apartmanın çatısında şahsı görenler durumu Polis, İtfaiye ve 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın atlama ihtimaline karşı branda açtı. Polis ekipleri ise şahsı uzun uğraşlar sonucunda ikna etti. Aşağı indirildikten sonra isminin R.G. olduğu öğrenilen şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye, buradan ise ifadesi alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü. Vatandaşlar ise R.G.yi ikna eden polis ekiplerine teşekkür etti.