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Körfez'de intihar girişimi!

Körfez Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde R.G isimli şahıs apartmanı çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu
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Körfez Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bir apartmanın çatısında şahsı görenler durumu Polis, İtfaiye ve 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın atlama ihtimaline karşı branda açtı. Polis ekipleri ise şahsı uzun uğraşlar sonucunda ikna etti. Aşağı indirildikten sonra isminin R.G. olduğu öğrenilen şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye, buradan ise ifadesi alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü. Vatandaşlar ise R.G.yi ikna eden polis ekiplerine teşekkür etti.

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Yorumlar

(2)
01

erol demirbek - hergün intihar olayı ve intihara teşebbüs . iktidar bu konuda hiç bir şey diyor mu ? vatandaş umudunu kesmiş . iktidar hala kılıçdaroğlu nu azarlıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 13:38
02

Durum Böyle - @erol demirbek 01 nolu yoruma cevabı: erol yine döktürmüşsün de o kılıç kalkan ekibini biraz takip et ekonomi bozulsun diye ab ye gidip salya sümük yalvarıp TC ye yardım etmesin batsın diye sende biraz akıllı ol

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 17:21

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