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Şayir, çocuklarla tiyatroda buluştu

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Korkak Fare” tiyatro gösterisini çocuklarla birlikte izledi

İhlas Haber Ajansı
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Dilovası’nda yaşayan çocuklar, tiyatro gösterisinde bir araya geldi. Tiyatro gösterisine Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ile katılan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çocuklarla bir araya geldi. Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen “Korkak Fare” isimli tiyatro gösterisinde salonu dolduran yüzlerle öğrenci ile bir araya gelen Başkan Şayir, “Her şey sizler için, ben istiyorum ki ödevlerinizi dersleriniz iyi yapın. Boş kaldığınızda kitaplar okuyun resimler çizin. Sizler bizim ülkemizin geleceğisiniz. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bu tür etkinliklerimizle her zaman sizlerle birlikte olacağız” dedi.

ÜLKEYİ SİZLER YÖNETECEKSİNİZ

Başkan Şayir, “Bizim sorumluluğumuz olduğu gibi sizin de sorumluluklarınız var. Annenize babanıza saygılı olun. Öğretmenlerinize saygılı olun. Derslerinizi en iyi şekilde yapmaya çalışın. Gelecekte bizlerin yerinde sizler olacaksınız. Dilovası’nı, Kocaeli’yi, ülkemizi sizler yöneteceksiniz. Onun için derslerinize her zaman en iyi şekilde çalışmalısınız. Şimdi sizlere iyi seyirler” diye konuştu.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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