Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından gözler ne gibi önlemler alınacağına ya da koronavirüsten daha etkili nasıl korunulabileceğine çevrildi. Bakan’ın açıklaması sonrası ülke genelinde panik havası eserken Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’den öğrenci ve akademisyenlere koronavirüs uyarısı geldi. Rektör Hülagü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Öğrenciler ve Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım, bu kritik süreçte, virüsten korunma adına alınacak koruyucu tedbirler çok önemlidir. Öksürme ve hapşırma sırasında mendil kullanılmalı, virüsün yayılmasında en yaygın vasıta olan el ile temas sonrası sık sık eller yıkanmalıdır. Bir nesneye dokunma sonrası eller yüze temas ettirilmemelidir. Mümkün olduğu kadar tokalaşma ve kucaklama tipi selamlaşmadan kaçınılmalıdır. Bu basit yöntemler bile hem sizleri hem de sevdiklerinizi koruyacaktır. Şüpheli durumda hastanemiz aciline müracaat etmede çekinmeyiniz.”