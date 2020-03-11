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Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca’nın Türkiye’de koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklaması sonrası Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü sosyal medya hesabından öğrenci ve akademisyenleri uyaran bir açıklama yaptı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından gözler ne gibi önlemler alınacağına ya da koronavirüsten daha etkili nasıl korunulabileceğine çevrildi. Bakan’ın açıklaması sonrası ülke genelinde panik havası eserken Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’den öğrenci ve akademisyenlere koronavirüs uyarısı geldi. Rektör Hülagü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Öğrenciler ve Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım, bu kritik süreçte, virüsten korunma adına alınacak koruyucu tedbirler çok önemlidir. Öksürme ve hapşırma sırasında mendil kullanılmalı, virüsün yayılmasında en yaygın vasıta olan el ile temas sonrası sık sık eller yıkanmalıdır. Bir nesneye dokunma sonrası eller yüze temas ettirilmemelidir. Mümkün olduğu kadar tokalaşma ve kucaklama tipi selamlaşmadan kaçınılmalıdır. Bu basit yöntemler bile hem sizleri hem de sevdiklerinizi koruyacaktır. Şüpheli durumda hastanemiz aciline müracaat etmede çekinmeyiniz.”

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Yorumlar

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02

Veli - Hocam söylediklerinizi her vatandas biliyor.sizler ögrenciler icin ne yapiyorsunuz onlardan bahsedin.mesela her gün baska ilcelere giden oğrencilerin kullandigi belediye otobüslerinin sayilarini artirmali üst üste yolcu tasimalarini yetkililere söyleyebilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 15:13
01

Corona Virüs - maskelere kolonya sürersek virüsten korunurmuyuz...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 13:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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