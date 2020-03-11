Göz tansiyonu hastalığına dikkat!

Normalde gözün işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli bir tansiyon değeri vardır. Sağlıklı bir insanda 10-20 mmHg normal kabul edilir. Eğer 21 mmHg üzerindeyse mutlaka araştırılması gerekmektedir.

Glokom , göz içi basıncının yükselerek göz sinir hücrelerine zarar vermesi ile oluşur. Normalde göz içinde sürekli salgılanıp dışarı atılan göz sıvısı vardır. Bu sıvı eğer dışarı atılamazsa göz içinde birikir ve ve göz tansiyonunu arttırır. Basınç arttıkça göz siniri üzerinde oluşan bası ile sinir beslenmesi bozulur. Bu nedenle göz sinir hücreleri ölmeye başlar. Göz sinirleri zarar görünce görme alanı yavaş yavaş daralır fakat hasta, odaklandığı yeri görmeye devam ettiği için görmesinin azaldığını fark edemez.

En sık 40 yaş üzerinde görülür. Yaşla beraber artan sistemik hastalıklar, vücuttaki inflamasyonu arttırdığı için göz tansiyonu hastalığına neden olur. Özellikle diyabet, hipertansiyon, tiroid ve romatizma hastalıkları olanlarda sık görülür.

Göze ait nedenlere bakarsak yüksek miyopi ve hipermetropi hastalıkları buna neden olabildiği gibi, göz ameliyatları ve travmalar sonrası da görülebilir. İlaçlardan özellikle kortizonun her türlü (deriden, ağızdan ve damla) formunda göz tansiyonu riski artmaktadır. Özellikle ailesel geçiş gösterdiği için ailesinde bu hastalığa sahip olanlar varsa, daha erken dönemde göz kontrolünü yaptırmalıdır.

Bebeklik ve çocukluk çağında görülen tipleri de vardır. Bu tiplerde anatomik bozukluklar asıl sebeptir.

Yine seyrek görülen, erişkinlerde görülen dar açılı tipinde ise şiddetli ağrı ve bulanık görme gelişir. Yüksek hipermetrop hastalarda sık görülür.

Glokom hastalığından korunmak için mutlaka sağlıklı beslenmek gerekir. Özellikle şeker ve gluten tüketilmemelidir. Mevcut sistemik hastalıkların tedavisi şarttır. Omega 3, C vitamini, E vitamini, alfa lipoik asit, Coenzim Q10 ve sitikolin gibi antioksidanlar optik sinirleri korumaya yardımcı olur. Bu bileşenler; serbest radikalleri bastırmak, sinir hücrelerine zarar verdiği düşünülen hücreleri engellemek, oküler kan akışını desteklemek ve normal damar işlevini sağlamak için birlikte çalışır.

Tedavi olarak öncelikle ilaç tedavisi tercih edilir. Lazer (SLT,ALT,Yag iridotomi) tedavileri ek olarak gerekli hastalara yapılabilir. Hala tansiyon kontrol altına alınamazsa, cerrahi yöntemler uygulanabilir.

Bu bilgiler ışığında, göz tansiyonunuzu ölçtürmeyi unutmayın.



Op.Dr.Sultan Kaya Ünsal

Sağlıklı Yaşıyoruz® Danışma Kurulu Üyesi



