Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:25 TSİ- Sağlıklı Yaşıyoruz G: Bugün 10:34 TSİ

Göz tansiyonu hastalığına dikkat!

Göz tansiyonu hastalığı (glokom) körlüğe yol açan sinsi bir hastalıktır. O nedenle bu hastalığı bilmek, farkında olmak çok önemli.İçinde bulunduğumuz bu hafta  (8-14 Mart 2020 ) Dünya Glokom farkındalık haftasıdır. Ayrıca 12 Mart 2020 Dünya Glokom günüdür. Bu haftada hepimizin göz tansiyonu hakkında bilgi sahibi olmasını istiyorum.
mask

Normalde gözün işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli bir tansiyon değeri vardır. Sağlıklı bir insanda 10-20 mmHg normal kabul edilir. Eğer 21 mmHg üzerindeyse mutlaka araştırılması gerekmektedir.

Glokom , göz içi basıncının yükselerek göz sinir hücrelerine zarar vermesi ile oluşur. Normalde göz içinde sürekli salgılanıp dışarı atılan göz sıvısı vardır. Bu sıvı eğer dışarı atılamazsa göz içinde birikir ve ve göz tansiyonunu arttırır. Basınç arttıkça göz siniri üzerinde oluşan bası ile sinir beslenmesi bozulur. Bu nedenle göz sinir hücreleri ölmeye başlar.  Göz sinirleri zarar görünce görme alanı yavaş yavaş daralır fakat hasta, odaklandığı yeri görmeye devam ettiği için görmesinin azaldığını fark edemez.
En sık 40 yaş üzerinde görülür. Yaşla beraber artan sistemik hastalıklar, vücuttaki inflamasyonu arttırdığı için göz tansiyonu hastalığına neden olur. Özellikle diyabet, hipertansiyon, tiroid ve romatizma hastalıkları olanlarda sık görülür. 

Göze ait nedenlere bakarsak yüksek miyopi ve hipermetropi hastalıkları buna neden olabildiği gibi, göz ameliyatları ve travmalar sonrası da görülebilir. İlaçlardan özellikle kortizonun her türlü (deriden, ağızdan ve damla) formunda göz tansiyonu riski artmaktadır. Özellikle ailesel geçiş gösterdiği için ailesinde bu hastalığa sahip olanlar varsa, daha erken dönemde göz kontrolünü yaptırmalıdır.
Bebeklik ve çocukluk çağında görülen tipleri de vardır. Bu tiplerde anatomik bozukluklar asıl sebeptir.

Yine seyrek görülen, erişkinlerde görülen dar açılı tipinde ise şiddetli ağrı ve bulanık görme gelişir. Yüksek hipermetrop hastalarda sık görülür.
Glokom hastalığından korunmak için mutlaka sağlıklı beslenmek gerekir. Özellikle şeker ve gluten tüketilmemelidir. Mevcut sistemik hastalıkların tedavisi şarttır. Omega 3, C vitamini, E vitamini, alfa lipoik asit, Coenzim Q10 ve sitikolin gibi antioksidanlar optik sinirleri korumaya yardımcı olur. Bu bileşenler; serbest radikalleri bastırmak, sinir hücrelerine zarar verdiği düşünülen hücreleri engellemek, oküler kan akışını desteklemek ve normal damar işlevini sağlamak için birlikte çalışır.

Tedavi olarak öncelikle ilaç tedavisi tercih edilir. Lazer (SLT,ALT,Yag iridotomi) tedavileri ek olarak gerekli hastalara yapılabilir. Hala tansiyon kontrol altına alınamazsa, cerrahi yöntemler uygulanabilir.
Bu bilgiler ışığında, göz tansiyonunuzu ölçtürmeyi unutmayın.


Op.Dr.Sultan Kaya Ünsal

Sağlıklı Yaşıyoruz® Danışma Kurulu Üyesi

Bugün 10:25 TSİ - Sağlıklı Yaşıyoruz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kaliteli uyku sadece bireyi değil, toplumun tamamını ilgilendirir mask
Kaliteli uyku sadece bireyi değil, toplumun tamamını ilgilendirir
Şekerin sağlığımız üzerindeki etkisi mask
Şekerin sağlığımız üzerindeki etkisi
Gözde Adenoviral enfeksiyonuna dikkat mask
Gözde Adenoviral enfeksiyonuna dikkat
Hava kirliliği ve beyin-ruh sağlığı ilişkisi mask
Hava kirliliği ve beyin-ruh sağlığı ilişkisi
Çocuklarda vitamin B12 mask
Çocuklarda vitamin B12
Kaliteli uyku, kalp krizi ve felç riskini azaltıyor mask
Kaliteli uyku, kalp krizi ve felç riskini azaltıyor
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
'Bu çağda böyle köy mü olur?' mask
'Bu çağda böyle köy mü olur?'
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu mask
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu

GALERİ

Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı! mask
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı!
Kardeşimi ben öldürmedim demişti... mask
Kardeşimi ben öldürmedim demişti...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL