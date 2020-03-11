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Corona virüs belirtileri nelerdir?

Türkiye'de ilk corona virüsüne rastlandı. Bu gelişme tedirginlik yarattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde corona virüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi. Bu gelişme sonrası Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü nasıl bulaşır? Virüsten nasıl korunulur? soruları sık sık sorulmaya başlandı.
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Çin'in Vuhan kentinde 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip corona virüsüne Türkiye'de de rastlandı. Bir hastanın corona virüsü testi pozitif çıkarken hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı belirtildi. Günlerdir diken üstünde olan vatandaş bu gelişmenin ardından Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü nasıl bulaşır? Virüsten nasıl korunulur? sorularına cevap bulmaya çalıştı.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı
Ateş ve halsizlik
Solunum problemleri
Denge sorunları
Psikolojik durumda değişme
Kişilerin kendini sıkıntılı ve mutsuz hissetmesi
Karın bölgesinde şişlik
Görme problemleri

CORONA VİRÜS BULAŞICI MIDIR? NASIL BULAŞIR?

Dünyayı alarma geçiren corona virüs bulaşıcı bir salgın hastalık olarak kabul edildi. Yayılma gücü yüksek bir hastalık olduğundan hem toplumların hem de bireylerin önlemlerini alması gerekmektedir.

Corona virüsün 100'ün üzerinde çeşidi vardır. Büyük çoğunluğu hayvanlarda enfeksiyona yol açan, çok azının da insanlara bulaştığı virüstür. Kişilere geçen koronavirüsün çoğu hafif bir soğuk algınlığı ile atlatılabilmekte olmasına karşın ölüm vakaları da giderek artmaktadır. Güncel rakamlara göre dünyada coronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin iken; 2 bin 300 kişi bu virüsten hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bazı aşıların hayvanlar üzerinde denenme aşamasında olduğu belirtiliyor.

İnsanlarda kullanılabilecek bir aşının en iyi ihtimalle gelecek yılın ortalarını bulması bekleniyor.

Hayvanlar üzerinde denenen aşılar olumlu sonuç verirse önümüzdeki aylarda insanlar üzerinde deneme aşamasına geçilebilir.

İnsanlarda da olumlu sonuç vermesi halinde kitlesel üretime geçilmesinin epey zaman alacağı ifade ediliyor.

TEDAVİSİ VAR MI?

Şimdilik tedavilerde temel prensipler uygulanıyor. Hastanın bağışıklık sistemi virüsle mücadelesini yenene kadar vücut fonksiyonlarının işler halde tutulması, nefes desteği sağlanıyor.

Bilim insanları virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına da devam ediyor. Yıl sonuna kadar aşının insanlar üzerinde denenmesi planlanıyor.

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Yorumlar

(1)
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Mülayim Çoksert - Dün bir yabancı kanalda izledim, Koronavirüse karşı aşı'nın piyasaya çıkması 12 ila 18 ay arasındaymış...Hijyen kurallarına riayet edelim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 11:02

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