Kocaeli’de ilk: Bilgi Köprüsü’nde Montessori Eğitmen Eğitimi

Dünyada 3-6 yaş arası çocukların okul öncesi eğitiminde en yaygın ve kabul edilir eğitim sistemi olan Montessori Eğitimini ilimizde ilk uygulayan ve 5 yıldır kesintisiz AMD üyesi olan Özel Bilgi Köprüsü, şimdi bir ilke daha imza atıyor. Türkiye’de çok az noktada bulunan Eğitimci Eğitimeni Kurslarını ilimizde başlatıyor. Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği halinde yapılacak programa katılan eğitimcilere Montessori Sertifikası verilecek. Eğitim programı Kocaeli Üniversitesi ile birlikte uygulanacak. Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz ile Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Gökkaya, önceki gün işbirliği protokolünü imzaladı.

ÜNİVERSİTE YILLARINA KÜÇÜK YAŞTA HAZIRLIK

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta bulunan Özel Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu Kurucu Temsilcisi Sadiye Büyükada, konuyla ilgili açıklama yaptı. 3-6 yaş eğitimin üniversite basamağına kadar etkili olduğunu, çocuğun bu hassas dönemlerinin kaçırılmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “İlimize böyle bir uygulamayı kazandıracak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Okul öncesi kurumlarda Montessori sertifikasıyla eğitim vermek isteyen öğretmenlerimiz artık il dışında kurs aramak zorunda kalmayacak. Montessori eğitim ortamlarında çocuklar, kendi hızlarına göre gelişim gösterirler. Materyal sayesinde somut tecrübeler kazanarak zihin gelişimi sağlanır. Kendine güvenen, sorumluluk sahibi, yardımsever, merhamet duygusu gelişmiş, akademik, duygusal, fiziksel, zihinsel, sosyal gelişimi tamamlamış bireyler olarak yetişirler. Çocuk eğitimlerinin yanı sıra Kocaeli’de önder kurum olma misyonunu üstlenmiş olan Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu şimdi bu alanda eğitim almak isteyen eğitimcilere fırsat sunacak” dedi.

Eğitimci Eğitimi; Yaz Eğitim Programı sürecinde, 29 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. KOÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Dekanı Prof.Dr.Elif Çelebi Öncü, Öğretim görevlileri Ayşe Hicret Güdük ve Esra Ünlüer, Bilgi Köprüsü Montessori Eğitimcileri Sadiye Büyükada, A.Merve Korkmaz ve Sanat Eğitimi Öğretmeni Gülsev Avcıl tarafından öğretmenlere eğitim verilecek.