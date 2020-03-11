Kocaelili firmaya ihale yasağı

Sağlık Bakanlığı, Kocaeli’de bulunan bir firmayı 1 yıl boyunca ihalelere katılmaktan men etti. Buna göre Ahmet Sarıbuğa isimli kişi 1 yıl süreyle Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün ihalelerine katılamayacak.