Sağlık Bakanlığı, Kocaeli’de bulunan bir firmayı 1 yıl boyunca ihalelere katılmaktan men etti. Buna göre Ahmet Sarıbuğa isimli kişi 1 yıl süreyle Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün ihalelerine katılamayacak.
Bugün 11:01 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:05 TSİ
Kocaelili firmaya ihale yasağı
Sağlık Bakanlığı tarafından, Kocaeli’de faaliyet gösteren firmaya Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün ihalelerine katılmaktan men cezası verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz