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Büyükakın, Gebze Beyaz Kalpler proje alanını inceledi

Başkan Büyükakın, Gebze’deki sosyal yaşamında problem yaşayan gençlere yönelik hizmet verecek Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin inşa edileceği alanda incelemeler gerçekleştirdi
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze bölgesindeki sosyal yaşamında problem yaşayan gençlere yönelik hizmet verecek Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin inşa edileceği alanda incelemeler gerçekleştirdi.  AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AKP İlçe Başkanı İrfan Ayar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın yer aldığı incelemede, Başkan Büyükakın projenin detayları hakkında bilgi aldı. 

 “HAYATIN İÇERİSİNDE KAYBOLMASINI İSTEMİYORUZ”

Sosyal belediyeciliğin güzel örneklerinden olan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, korunmaya muhtaç, suça bulaşmaya aday, eğitime devam sorunu yaşayan bireylere dönük çok önemli bir hizmeti Gebze bölgesinde de verecek. Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu her eserin başında insan olduğu her fırsatta dile getiren Başkan Büyükakın, bunun bir güzel örneğini daha Gebze bölgesinde hayata geçireceklerini vurguladı. Başkan Büyükakın, “Bir çocuğumuzun veya gencimizin dahi oluşabilecek olumsuzlukların içerisinde kaybolmasını istemiyoruz. Bunun için her türlü adımı atıyoruz, atmaya da devam ediyoruz” ifadelerini sarf etti.

“İKİ BİN İKİ YÜZ METREKARE OLARAK PLANLADIK”

Sosyal risk altında bulunan 11-18 yaş arası çocukların tespitinin yapılması ve çocukların durum ve özelliklerine uygun sosyal hizmet çalışmalarının planlanmasında Büyükşehir Belediyesi’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Devletimizin kuruluşlarıyla iş birliği içinde ve aileleri ile birlikte çalışmalar yapılması amacıyla  İzmit’te faaliyet gösteren merkezin bir örneği de Gebze bölgesinde inşa edeceğiz. Gebze ilçesinde Köşklü Çeşme mahallemizde üç bin metrekare büyüklüğünde parsel üzerine inşa edeceğimiz projemizi iki bin iki yüz metrekare olarak planladık” açıklamasını yaptı.   

 

FARKLI MESLEKLERDE EĞİTİM ALACAKLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanı Serkan Ihlamur’un proje hakkında verdiği detaylı bilgilendirme sonrası açıklamalarına devam eden Başkan Büyükakın, proje kapsamında Aşçı Yardımcılığı, Barista ve Servis Eleman Yardımcılığı, Elektrik, Fitness ve Vücut Geliştirme Antrenör Yardımcılığı, resim, seramik, cam boncuk, drama içerikli hobi atölyelerinin olacağını da vurguladı. Merkez’de aldıkları Aşçı Yardımcılığı, Barista, Servis Eleman Yardımcılığı, Vücut Geliştirme Antrenör Yardımcılığı eğitimlerini pratikte de uygulayabilecekleri seksen kişi kapasiteli restoran, spor salonu ve hobi salonu içerikli sosyal alanlar; ofisler, seminer salonu ve toplantı salonu yer alacak.

Bugün 11:04 TSİ - Siyaset

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