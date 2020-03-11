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Körfez Ticaret Odası’ndan Kadın Günü Programı

Körfez Ticaret Odası kadın girişimciler icra kurulu ve TEB Kadın akademisi işbirliği ile Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen dünya kadınlar günü programında kadın girişimcilere 3 saatlik stratejik büyüme atölyesi eğitimi verildi
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Körfez Ticaret Odası kadın girişimciler icra kurulu ve TEB Kadın akademisi işbirliği ile Körfez
Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen dünya kadınlar günü programında kadın girişimcilere 3
saatlik stratejik büyüme atölyesi eğitimi verildi.

KATILIM YOĞUNDU

Yaklaşık 100 kadın girişimcinin katıldığı programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, TEB Kadın Akademisi Müdürü Berna Tüzüner, Banka müdürleri, Kaymakamlık daire müdürleri ve ilçedeki kadın girişimciler katılım sağladı.organizasyonda İşletme koçu Ayşegül Akşak kadın girişimcilere 3 saatlik stratejik büyüme eğitimi verdi.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILDI

8 Mart dünya kadınlar günü münasebeti ile Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen programda
şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmasını gerçekleştiren yönetim
kurulu başkanı Recep Öztürk ‘’ biliyorsunuz ülkemiz hassas bir süreçten geçiyor, ülkemizin
içinde bulunduğu ‘Bahar Kalkanı’ harekâtı ve İdlib’de şehit verdiğimiz askerlerimiz hepimizi
derinden yaraladı. Bilinmesini isteriz ki Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı,
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en
güçlü şekilde vermiştir. Ve vermeye de devam edecektir. Bu anlamda öncelikle vatanın huzuru,
güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman
askerlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar
diliyoruz.


ÖZTÜRK VE ŞENERDEN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Körfez Ticaret Odası dünya kadınlar günü programında konuşma gerçekleştiren Körfez Belediye
Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı Dilek Çınar ve TEB Kadın Bankacılığı Müdürü Berna Tüzüner yaptıkları
konuşmalarda Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının
genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan
faydalanabiliyor olmalarının çok büyük önem taşıdığını vurguladılar


KADINLAR STRATEJİK BÜYÜME ATÖLYESİ İLE BULUŞTU

Körfez Ticaret Odası ve TEB Kadın akademisi işbirliği ile kadın patronların ekonomiye sağladığı
katma değeri artırmalarına destek olma amacı ile verilen eğitimde işletme koçu Ayşegül Akşak
katılımcılara eğlenceli bir eğitim programı sundu. Program sonrasında kadın girişimcilere karanfil
ve hediyeler takdim edildi.

Bugün 11:08 TSİ - Gündem

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