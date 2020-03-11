TOKİ kura çekti, vatandaş gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle başlatılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde 2019 yılı başvurularının kura çekimi devam ediyor. Uygun fiyatlı, 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek ucuz konutlar için kura çekimi bugün Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 16 Aralık 2019’da başlayan başvurular 15 Ocak’ta sona ermiş; 1 milyon 211 bin 518 vatandaş başvuruda bulunmuştu. Bugün yapılan törende İzmit ilçesine inşa edilecek bin 250 konutun hak sahipleri noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi. Kura çekiminde heyecan yaşanırken, isimleri çıkan vatandaşlar mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

YENİ YAPILARA 32 BİN BAŞVURU

Aralarında şehit aileleri ve engelli vatandaşların da yer aldığı başvurularda; 7 bin 128 kişinin başvurusu yapıldığı 2+1 şeklindeki konutlar için 875, 10 bin 851 başvurunun yapıldığı 3+1 şeklindeki konutlar için de 375 vatandaş hak kazandı. Ayrıca çekiliş töreninde 2+1 evler için 5 şehit ailesi konut almaya, 2+1 engelli kategorisinde 386 başvurudan 44 kişi ev almaya haz kazandı. 3+1 Şehit aileleri içi 46 başvuru yapılırken bunlarda 38 şehit ailesi ev almaya hak kazandı. 3+1 engelli kategorisinde ise 609 başvuru yapılırken bunlardan 19 aile ev almaya hak kazandı. Yeni yapılacak sosyal konutlar için ilimizden toplam 32 bin 81 başvuru yapıldı.

KAZANAMAYANLAR GERİ ALACAK

İzmit’teki 1.250 sosyal konut için 17 bin 875, Körfez’deki 1.500 sosyal konut için 5 bin 280, Gebze’deki 250 sosyal konut için de 8 bin 926 başvuru yapıldı. Kurada hak kazanamayanlar yatırdıkları başvuru bedelini geri alacak. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.