İzzet Karabacak'ın cenazesi bugün (çarşamba) Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki Fatih Orta Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağlarbaşı Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.
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Şükrü Karabacak'ın acı kaybı
Darıca Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karabacak'ın babası İzzet Karabacak vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz