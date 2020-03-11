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Koronavirüs Türkiye'de! Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır” dedi.
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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

-Koronavirüslü olan şahıs kontrol altında durumu iyi. Ailesi de izlemeye alınmış durumda. Ülkemize sirayet etmesin diye gereken her türlü önlemi vakitlice aldık ama etrafımızı sardığı için mümkün olmadı.

-İnsanlar sağlık bakanlığının önerdiği tedbirler alınmalıdır. Tokalaşmayı uzaktan selamlaşmayı alışkanlık haline getirmiş bulunuyoruz.

-Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum.

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