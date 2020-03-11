Koronavirüs Türkiye'de! Erdoğan'dan ilk açıklama

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

-Koronavirüslü olan şahıs kontrol altında durumu iyi. Ailesi de izlemeye alınmış durumda. Ülkemize sirayet etmesin diye gereken her türlü önlemi vakitlice aldık ama etrafımızı sardığı için mümkün olmadı.

-İnsanlar sağlık bakanlığının önerdiği tedbirler alınmalıdır. Tokalaşmayı uzaktan selamlaşmayı alışkanlık haline getirmiş bulunuyoruz.

-Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum.