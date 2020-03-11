Koronavirüs Türkiye'de! Erdoğan'dan ilk açıklama

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
-Koronavirüslü olan şahıs kontrol altında durumu iyi. Ailesi de izlemeye alınmış durumda. Ülkemize sirayet etmesin diye gereken her türlü önlemi vakitlice aldık ama etrafımızı sardığı için mümkün olmadı.
-İnsanlar sağlık bakanlığının önerdiği tedbirler alınmalıdır. Tokalaşmayı uzaktan selamlaşmayı alışkanlık haline getirmiş bulunuyoruz.
-Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum.
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Yorumlar
(3 )
emre meşe - kendileri allah oluyor ya
Cafer Güneş - Eyyy ! Corona sen kimsin???
Lazo - ???????
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