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Feyyaz Ünal: İstişareye yeteri kadar önem vermiyoruz

KSO Mart Ayı meclis toplantısında konuk konuşmacı olarak katılan TKYD Başkanı Feyyaz Ünal şirketlerin yapısıyla ilgili konuştu. Ünal konuşmasında, “Konularımızı daha iyi yöneteceğimizi düşünüyoruz. İstişareye yeteri kadar önem vermediğimizi düşünüyoruz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Sanayi Odası Mart ayı meclisinde konuk konuşmacı olan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Feyyaz Ünal çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ünal, “Ana odaklanacağımız konu şirket ve aile şirketi. Aile şirketi derken ve bunu normal şirketlerden ayırırken çok temel bir dayanağımız var. Bu iki yapıyı ayıran unsur duygu. Normal şirket ilişkisinde eksik olan husus aile şirketlerinde var. Hangi duygu? Güven duygusu. Bu güven duygusu sevgiyi tetiklediği için bu şirketin başarısına ve performansına da etki ediyor. Güveni zedeleyen en önemli unsur belirsizlik. Dolayısıyla aile şirketlerinden bahsederken açık bıraktığımız her belirsiz nokta bir risk unsuru” dedi.

“ÖNCE KAR EDECEK”

“İşletme önce kar edecek” diyen Ünal, “Belirsizliğin ortadan kalkması sadece şirketlerde değil normal kendi düzenimizde de gerekli. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak başarıyı getiriyor. Kurumsallaşma işin kişiye bağlı olmadığı, sistemin çalıştığı, görev tanımları ve organizasyon şemasının belli olduğu, bir düzenin hakim olduğu şirketler. İşin ehli kimse, bu işin kimin tarafından doğru yapılıyorsa onun işlemesi. Kurumsal olmayan düzeni olmayan bir evden kurumsal bir şirket çıkarmak da zor. Başarısı kanıtlanmış yapılara baktığımızda ailelerde de düzen olduğunu görüyoruz. İşletme önce kar edecek, üretim yapacak. Aciliyetitahsilat kadar olmadığı için bunlara yönelik çözüm üretme gayretinde olmuyoruz” ifadelerinde bulundu.

“ÇOK DAHA İYİ OLUYOR”

“İstişareye yeteri kadar önem vermediğimizi düşünüyoruz” diyen Ünal, “Aradaki güven kaybolursa geri dönmek mümkün değil. Konularımızı daha iyi yöneteceğimizi düşünüyoruz. İstişareye yeteri kadar önem vermediğimizi düşünüyoruz. Karar verirken basit bir gerçeği aklımızda tutarak karar verirsek çok daha iyi oluyor. Nedir o karar? Şirketlerimiz tüzel kişi. Tüzel kişi bakış açısıyla baktığınız zaman onun da çıkarlarını korumuş oluyorsunuz. Hissedarlar olarak biz hissenin sahibiyiz, şirketin sahibi değiliz. Birçok konu bu bakış açısıyla kendiliğinden çözülmeye başlıyor” dedi.

“AİLE TUZAĞINA SOKULUYOR”

Ünal son olarak, “Aile tuzağı denen bir tuzak var. 3 jenerasyon boyunca sürmüş ancak aile yönetim kurulu başkanı, genel müdür biz olacağız diyerek bir aile tuzağına sokuluyor. Bu tuzağa düşmemek, kurumları profesyonel yönetime geçirmeyi başarabilmek lazım. Büyümeyi ailenin sermayesiyle de sınırlamamak lazım” ifadelerinde bulundu.

Bugün 12:27 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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