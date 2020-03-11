KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası!

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Bölümü’nde bir hastada corona virüsü olabileceği şüphesiyle tahlil yapıldığı ve tahlil sonucunda bu kişinin corona virüsü taşıdığı tespit edildi. Yine aynı iddiaya göre hastanenin bazı bölümlerinde karantina uygulandığı öne sürülüyor. Sağlık İl Müdürlüğü bu bilgiyi teyit etmedi. Corona ile ilgili tüm bilgilerin Sağlık Bakanlığı’nca paylaşıldığını ve bunun dışında bilgi verilemediği aktarıldı.