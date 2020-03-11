Zeytinoğlu: Makineciler’in yanındayız

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Mart ayı meclis toplantısı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında sanayi odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve meclis üyeleri katılım sağladı. Toplantıda hem dünya ekonomisi hem de Kocaeli’nin ekonomideki durumu konuşuldu. Ayrıca Zeytinoğlu yaptığı konuşmada Makineciler Sanayi Sitesi’nin taşınmasıyla ilgili olarak, “Bu arkadaşlarımızın küçük sanayi sitesinde üretim yapma imkanı kalmadı. Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.İzmit Makine İmalatçıları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Metin Aktürk ise projenin şehre katkı sunacağını belirtti.

102 KADIN VEKİL VAR

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “TBMM’de 589 milletvekilinden 102’si kadın. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 2’si kadın. 81 ilde 2 kadın vali var. Akademik kadroda kadın oranı yüzde 45,05. TÜİK verilerine göre; 15-64 yaş arası kadınlarda istihdam oranı yüzde 30,9 düzeyine yükseldi ve OECD verilerine göre; ülkemiz; toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında 153 ülke arasında 130. sırada.Şubat ayında ihracat 14,7 milyar dolar, ithalat 17,7 milyar dolar, dış ticaret açığı ise 3 milyar dolar arttı. Dün Sağlık Bakanımız ülkemizde de bir kişide koronavirüs vakası olduğunu açıkladı.

“ÇİNLE OLUMSUZ BİR DURUM YOK”

Küresel ekonomiye salgının etkisinin 1,1 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. IMF, Çin'in büyüme beklentisini yüzde 5,6'ya düşürdü. Ülkemizin Çin ile olan ithalatında henüz olumsuz bir durum yok. Küresel ekonomiyi etkileyen bu durumun, önümüzdeki dönemde kendi ekonomimize de etkileri olacak. Avrupa’daki daralma nedeniyle, bilhassa ihracata dayalı büyüme beklentimiz zorlanacak. Petrol fiyatlarının gerilemesi cari açığımız açısından faydalı. Ancak bütçe tarafında ÖTV’den dolayı bütçe gelirlerinde azalmalara neden olabilir. Dünya Merkez Bankalarının aldığı kararlar çerçevesinde Euro/Dolar paritesinde önemli değişiklikler oluyor. Bu parite hareketliliğinden de etkileneceğiz.

“ENFLASYONDA UFAK GERİLEMELER OLABİLİR”

Bununla birlikte; NASA, Çin’de, Ocak ayından itibaren Nitrojen Dioksit miktarındaki gerilemeye bağlı olarak hava kirliliğinde yüksek oranda azalma olduğunu duyurdu. Azalmanın sebebi olarak da büyük oranda Çin sanayindeki üretimin yavaşlamasından kaynaklandığı ifade edildi. Şubat ayında enflasyonda yükselişin devam edeceğini bekliyorduk. Artış hızının yavaşlamasında gıdadaki sınırlı artış, giyim ve ayakkabıda grubundaki sezonsal gerileme ile petrol fiyatlarındaki gerileme var. Yaz aylarına kadar enflasyonda ufak gerilemeler olabilir.

“GERİLEME VAR”

Büyümeye, inşaat sektörü dışında diğer sektörlerden pozitif katkı geldi.Makine teçhizat yatırımları 5 çeyrekten sonra tekrar artışa geçti. İşsizlik oranı Aralık ayında yüzde 13,7 oldu. Genç nüfustaki işsizlik yüzde 25,0 oldu. Kocaeli’de dış ticaret konusunda ihracat, 29 milyar dolara ulaştı. Geçen yıla oranla yüzde 1,6 artış var. Türkiye ihracatındaki payımız yüzde 16,9, 2018’de yüzde 17 idi. Dolayısıyla geriledi. İthalatımız ise 40,3 milyar dolar. Türkiye ithalatındaki payımız yüzde 19,9, bu pay 2018 yılında yüzde 21,8’idi. Gerileme var. İthalattaki gerilemenin petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını biliyoruz.

KOCAELİ VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Kocaeli’de dış ticaret hacmi 69,3 milyar dolar, yüzde 10 azalma mevcut. Türkiye dış ticaretindeki payımız yüzde 18,5, 2018’de yüzde 19,7 idi. Gerileme mevcut. Sebebi de ithalattaki azalmanın etkisiyle. Kocaeli 2019 yılı verilerine göre İstanbul ve İzmir’den sonra toplanan vergilerin yüzde 10,63’ini karşılayan üçüncü il. İlimiz, 2019 yılında 71 milyar 555 milyon TL vergi ödedi. Sıralamamızda bir değişiklik olmadı ama, yine ithalatımızdaki azalış sebebiyle dahilde alınan katma değer vergisi geriledi.Petrol fiyatları düşük seyretmeye devam ederse, 2018 yılında topladığımız vergi gelirini elde edemeyebiliriz. Kocaeli’de kişi başına ödenen vergi 36 bin 638 TL (Türkiye ortalaması 8 bin 97 TL) ile devlete en fazla kazanç sağlayan il.

“KOCAELİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ”

Kocaeli limanlarından elleçlenen yük miktarı 72,2 milyon ton oldu. 2019 → 72.2 milyon ton (TR’nin yüzde 15’iyle Avrupa’nın 7. limanı. İŞKUR verilerine göre alınan açık iş sayısı 91 bin 592 kişi, işe yerleştirilenlerin sayısı 65 bin 767, kayıtlı işsiz sayısı ise 85 bin 970, işe yerleşme oranlarında iyileşme olduğunu görüyoruz. Ancak çelişki var. Bir türlü örtüştüremiyoruz bunu. 2018 büyüme verilerine göre ilimizin kişi başı GSYH 79 bin 264 TL ile Türkiye birincisi, kişi başı sanayi üretiminde 38 bin 197 ile birinci sırada. Bu da Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 katı. Kocaeli GSYH sektörlerin payları konusunda yüzde 54,1 ile sanayi, yüzde 0,70 tarım, yüzde 45,1 hizmetler olduğunu görüyoruz. Sadece imalat sanayinde Kocaeli’nin payı yüzde 13.Bugün itibariyle İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı 127’ye ve tasarım merkezi sayısı 18’e ulaştı.”

“MAKİNECİLERİN YANINDAYIZ”

Küçük Sanayi Sitesi’nin taşınması hakkında da konuşan Zeytinoğlu, “ Büyükşehir belediyesi şehir planlamasıyla sanayinin kalkacağı, başka yere taşınacağı duyuruldu. Biz oda olarak böyle bir kooperatifin yanında olduğumuzu açıklamak istiyorum. Amacım büyükşehri eleştirmek değil ancak hep birlikte bu taşınmaya yardımcı olmalıyız. Bu arkadaşlarımızın küçük sanayi sitesinde üretim yapma imkanı kalmadı. Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

“SİTE ŞEHRE FAYDA SAĞLAYACAK”

Sanayi Odası Meclis Üyesi ve İzmit Makine İmalatçıları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Metin Aktürk konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada, başkana teşekkür ederek, yapılacak olan sanayi sitesinin çevre sorunu yaratmayacağı, istihdama katkı sağlayacağı, Türkiye ekonomisine fayda sağlayacağını, 94 üyesinin şu an Uruguay’dan Amerika’ya kadar 39 ülkeye ihracat yaptığını ve bunun şehrimize fayda sağlayacağını, kentsel dönüşümün daha iyi olacağını ve şehir içi trafiğine rahatlık sağlayacağını belirtti.

‘BOŞ KAĞIT İMZALATMAYA ÇALIŞTILAR’

KSO Üyesi Sacit Ertuğ, “Başkanım EYDEP konusunda daha önce bir yazıyı paylaşmak istiyorum. Fabrikamızın giriş kapısında yazılı olarak ilan edildiği üzere her alan ve odada 24 saat sesli video kaydı yapılmaktadır. Ekibinizin 3 kişiden fazla olması ve avukatlarınızla yaptığınız görüşmeler bizi bu konunun altında yatan gerçekleri Cumhurbaşkanlığı nezdinde araştırılmasını talep edecek seviyeye getirmektedir. Şerefli Türk ordusunun yıpranmaması adına yaptığınız hatadan dönmenizi bekliyorum. Eğer savunma sanayine girmek istiyorsanız ve birilerinin ayağına basıyorsanız bu araştırmaya gelen kişilerle yapacağınız tüm konuşmaları kayıt altına almanızı tavsiye ederim. Bize boş kağıt imzalatmaya çalıştılar. İmzalamadık. Bunu imzalamazsanız size puan vermeyiz dediler. Bunun üzerin sahte zabıt tuttular. Kendi işimize odaklanalım deyip bu işi bıraktık. Yapacaksanız eğer bu konuda dikkatli olun. Oradan gelen kişilerin avantalarını kesiyorsanız her türlü numara dönüyor” dedi.

“BAKANLIK ÇÖPE ATIYOR”

Sözlerini sürdüren Ertuğ, “Her yıl bunu konuşuyoruz. Hakikaten hakkımız yeniyor. Kocaeli’nin katkısına ve aldığımız paya bakarsak Ankara 12 Bin verirken 36 Bin alıyor. Biz yanına yaklaşamıyoruz. Acaba daha farklı bir eyleme geçmemizin daha aktif olmamızın zamanı gelmedi m? Buraya gelen her bakan verdiğiniz dosyaları götürülüp çöpe atılıyor. Ayrıca Avrupa’daki koronavirüsten dolayı fuarlar iptal edilmekte. İptal edilen fuarlar sebebiyle fuara başvuran şirketlerin paraları iade edilmiyor. Türk firmaları paralarını talep ediyor, haklılar. Bu firmalara TOBB’un destek olacak bir yaz yazması veya ilan vermesi gerekiyor” dedi. Bir diğer Üye Naci Faydasıçok ise “Bu ay Almanya’daki fuarımız iptal oldu. Biletleri açığa da alamıyoruz iptal de edemiyoruz, biletlerimiz yanıyor” dedi.

“KONUŞMAK DA İSTEMİYORLAR”

Ardından söz alan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Bu konuda bağımsız denetim şirketi ile bir semine yapacaktık ancak bakanlık bize fazla bir bilgi veremedi. Bu kanun teklifini aslında çok bilmediğini anladık. Konuşmak da istemiyorlar. İlgili seminerler Antalya’daki seminere gelsin dediler. Buradaki semineri yapamadık. Odalar birliği olarak bu konuda çalışıyoruz. Çok yanlış ve bilinen bir uygulama değil” şeklinde konuştu.

“ALLAH YARDIMCISI OLSUN”

KSO Üyesi Sedat Silahtaroğlu ise, “Dünya çapında global anlamda yüzde 1,5 ‘a varan bir küçülme bekleniyor. Planlanmış olan genel büyüme 2.9’du. Genel büyümenin yarı yarıya düşmesiyle karşı karşıyayız. Sanayicilerimizin Allah yardımcısı olsun. Petrol fiyatlarının düşmesi cari açığımız azaltacak bir unsur olabilir ama mal sattığımız pazarlar anlamında ihracatımız ve yurtdışı ilişkilerimiz ciddi şekilde etkilenecek. Sattığımız pazarların petrol gelirleri düştüğü için ihracatımızı da etkileyecektir. Bir tek husus yararlı olabilir. Enerjinin düşmesinin enflasyona pozitif etkisi olabilir. Tabi bu süreç iyi yönetilirse enflasyona faydası olabilir” ifadelerinde bulundu.

“GÜVENİ ZEDELEYEN BELİRSİZLİK”

Konuk konuşmacı olan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Feyyaz Ünal çalışmalar hakkında bilgi verdi.Ünal, “Ana odaklanacağımız konu şirket ve aile şirketi. Aile şirketi derken ve bunu normal şirketlerden ayırırken çok temel bir dayanağımız var. Bu iki yapıyı ayıran unsur duygu. Normal şirket ilişkisinde eksik olan husus aile şirketlerinde var. Hangi duygu? Güven duygusu. Bu güven duygusu sevgiyi tetiklediği için bu şirketin başarısına ve performansına da etki ediyor. Güveni zedeleyen en önemli unsur belirsizlik. Dolayısıyla aile şirketlerinden bahsederken açık bıraktığımız her belirsiz nokta bir risk unsuru” dedi.

“ÖNCE KAR EDECEK”

“İşletme önce kar edecek” diyen Ünal, “Belirsizliğin ortadan kalkması sadece şirketlerde değil normal kendi düzenimizde de gerekli. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak başarıyı getiriyor. Kurumsallaşma işin kişiye bağlı olmadığı, sistemin çalıştığı, görev tanımları ve organizasyon şemasının belli olduğu, bir düzenin hakim olduğu şirketler. İşin ehli kimse, bu işin kimin tarafından doğru yapılıyorsa onun işlemesi. Kurumsal olmayan düzeni olmayan bir evden kurumsal bir şirket çıkarmak da zor. Başarısı kanıtlanmış yapılara baktığımızda ailelerde de düzen olduğunu görüyoruz. İşletme önce kar edecek, üretim yapacak. Aciliyeti tahsilat kadar olmadığı için bunlara yönelik çözüm üretme gayretinde olmuyoruz” ifadelerinde bulundu.

“ÇOK DAHA İYİ OLUYOR”

“İstişareye yeteri kadar önem vermediğimizi düşünüyoruz” diyen Ünal, “Aradaki güven kaybolursa geri dönmek mümkün değil. Konularımızı daha iyi yöneteceğimizi düşünüyoruz. İstişareye yeteri kadar önem vermediğimizi düşünüyoruz. Karar verirken basit bir gerçeği aklımızda tutarak karar verirsek çok daha iyi oluyor. Nedir o karar? Şirketlerimiz tüzel kişi. Tüzel kişi bakış açısıyla baktığınız zaman onun da çıkarlarını korumuş oluyorsunuz. Hissedarlar olarak biz hissenin sahibiyiz, şirketin sahibi değiliz. Birçok konu bu bakış açısıyla kendiliğinden çözülmeye başlıyor” dedi.

“AİLE TUZAĞINA SOKULUYOR”

Ünal son olarak, “Aile tuzağı denen bir tuzak var. 3 jenerasyon boyunca sürmüş ancak aile yönetim kurulu başkanı, genel müdür biz olacağız diyerek bir aile tuzağına sokuluyor. Bu tuzağa düşmemek, kurumları profesyonel yönetime geçirmeyi başarabilmek lazım. Büyümeyi ailenin sermayesiyle de sınırlamamak lazım” ifadelerinde bulundu. KSO Nisan ayı meclisi 15 Nisan’da gerçekleştirilecek.