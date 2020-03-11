Kocaeli'de yasa dışı keklik avına 4 bin 850 TL ceza

Edinilen bilgiye göre Gebze Beylikbağı Mesire alanı içerisinde 2 adet kınalı kekliği canlı mühre olarak kullanarak keklik avlamaya çalışan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Suçüstü yakalanan şahısa daha sonra olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na istinaden yasal işlem uygulanarak toplamda 4 bin 850 TL ceza kesildi. Canlı mühre olarak kullanılan keklikler ise ekipler tarafından doğaya salındı.