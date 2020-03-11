Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!

Kartepe Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi No: 101 adresinde bulunan toplam 11 bin 804 metrekare bir alan üzerine kurulu fabrika kompleksi Kocaeli 8. İcra Dairesi tarafından satılacak. Fabrika için ilk ihale 12 Mayıs Salı günü yapılacak. Alıcı çıkamazsa ikinci satış günü olarak 9 Haziran Salı günü olarak belirlendi.

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