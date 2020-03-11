Medar Hastanesi Gölcük'ten anlamlı 'Kadınlar Günü' kutlaması

Özel Medar Gölcük Hastanesi çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı tişörtler giyerek farkındalık yarattı. Kadına dair güzel sıfatların bulunduğu tişörtleriyle hizmet veren doktor, hemşire ve yardımcı personeller kadınların anne, emkçi, fedakar, şefkatli yönlerine dikkat çeken tişörtleriyle hastalardan da tam not aldı.

PERSONELE ÇİÇEKLİ KUTLAMA

Özel Medar Hastanesi Gölcük, Kadınlar Günü münasebetiyle hastane içinde çalışanların giydiği anlamlı tişörtlerle dikkat çekerken, hastane yönetiminin tüm bayan çalışanlara hediye olarak verdiği çiçeklerde mutlu etti. Özel Medar Hastanesi tıbbi direktörü Op. Dr. M. Veysel BESNİLİ hastane eğitim salonunda düzenlenen Kadınlar Günü organizasyonda konuşma yaparak, kadınların günümüzde kadınların pekçok sektörde erkeklerin bile nüne geçtiğini, istihdam anlamında da hastane çalışanlarının yarıdan fazlasının bayan olması ve bu konuda bayanlara istihdam noktasında da destek vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bu vesileyle de 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlayan Besnili, tüm çalışanlara çiçkelerini takdim ederek günlerini kutladı.

KADINLARA ÖZEL CHECK-UP PROGRAMI

Özel Medar Hastanesi Gölcük, Kadınlar Günü dolayısıyla, kadın sağlığına yönelik özel check up programı da sunuyor. Kadın doğum muayenesi ve pek çok hastalığın erken teşhisinde öenmli rol oynayan tetkiklerin yanı sıra meme ultrasonu ve cilt bakımı içerikli chcek up paketinden Mart ayı boyunca yararlanabilinecek.