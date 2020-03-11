Nicomedia Trekking 'kadınlarımız' için yürüdü

Nicomedia Trekking Grubu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Karamürsel’in harika coğrafyasından Fulacık- Avcıköyarası yürüyüş etkinliği gerçekleştiren doğasever grup üyeleri hem spor yaptı hem de kadınlarımız için farkındalık yarattı. Parkura Karamürsel'e bağlı Fulacık köyünden başlayıp orman içi patika yollardan ve tepelerin sırtlarından manzaralar eşliğinde yürüyerek Avcıköy’e geçen yürüyüş grubu unutulmaz bir günü geride bıraktı.

KARANFİL HEDİYESİ

Nicomedia Trekking kurucusu Erdal Gören, spor etkinliğinin kadın katılımcılarına günün anlam ve önemi ile ilgili karanfil verdi ve termos hediye etti. Yaklaşık 15 kilometre olan yürüyüş parkuruorta zorluk derecesine sahip olmasına rağmen tüm katılımcılar tarafından parkurbaşarı ile geçildi. Kadın doğasever katılımcılar etkinlikten ve jestlerinden ötürü Nicomedia Trekking kurucusu Erdal Gören ile tüm etkinlik için emek veren tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.