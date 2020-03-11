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Vücut geliştirmede büyük başarı! Azimli sporcu Uğur Yılmaz Türkiye şampiyonu!

İlimizin başarılı vücut geliştirme sporcusu Uğur Yılmaz büyük bir başarıya imza attı. Başarılı sporcu 4-8 Mart tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası’nda zirvede yer aldı.
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İlimizin başarılı vücut geliştirme sporcusu Uğur Yılmaz büyük bir başarıya imza attı. Başarılı sporcu 4-8 Mart tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası’nda zirvede yer aldı.

İLİMİZİ VE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli takım seçmelerinde şampiyonluk elde eden Uğur Yılmaz, Milli takım adına ilimizi ve ülkemizi temsil etme hakkı elde etti. Pendik Green Park Otel’de Büyük Erkekler Klasik Fizik ve Açık Sıklet Türkiye Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Uğur Yılmaz aynı zamanda Körfez Belediyesi’nde fitnessantrenörü olarak görev yapıyor.

DESTEK VERİLMESİ GEREKİYOR

Türkiye şampiyonu unvanı ile Milli takıma seçilen Yılmaz, Milli Takım ile 2-6 Mayıs tarihinde İspanya SantaSusana’da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında yarışacak. Böylesi başarıların devamlılığı için sponsora ihtiyacı olan Uğur Yılmaz’a destek verildiği taktirde sadece Avrupa değil, Dünya’da da ses getirecek bir sporcu olacağına kesin gözü ile bakılıyor.

Bugün 14:05 TSİ - Spor

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