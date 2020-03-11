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Yahya Kaptan MTAL Zonguldak’tan şampiyon döndü!

Okullar Arası Genç Kızlar Futsal Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden Yahya Kaptan MTAL, Zonguldak’tan’dan şampiyon olarak İlimize döndü.
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Okullar Arası Genç Kızlar Futsal Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden Yahya Kaptan MTAL, Zonguldak’tan’dan şampiyon olarak İlimize döndü. Zonguldak Merkez Olympia Güm Center Spor Salonu’nda oynanan final maçında Samsunlu rakibini 1-0 yenerek şampiyon olan Yahya Kaptan MTAL gururumuz oldu. Yahya Kaptan MTAL Beden Eğitimi Öğretmeni Öner Sarıkaya yaptığı açıklamada “Şampiyonada güçlü takımlar ile mücadele ettik ve zor bir işin üstesinden geldi. Okul idarecilerimize ve sporcularıma emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Şimdi bizleri daha zorlu periyot bekliyor. Bu maçlara da iyi hazırlanıp Türkiye finallerine kalmak istiyoruz” dedi.

 

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