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TÜFAD yine farkını gösterdi

TFF TÜFAD semineri takdir topladı. Kocaeli Şibesi ünlü isimleri kentimize getirdi ve eğitim verdirtti
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Seminere Eğitimci olarak katılan Marmara Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği Bölümü ve Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği kurucu Başkanı Prof. Dr. Turgay Biçer önemli anekdotları ve futbol antrenörlüğündeki yeni gelişmeleri aktarırken, soruları da yanıtladı. Biçer, sık sık kentimize gelerek seminerden vermekten mutlu olduğunu da dile getirdi.

ARIKAN HASRET GİDERDİ

Aslen Gölcük Kavaklılı olan ve Döşemespor’da da forma giymiş olan Remzi Demirer’in öğrencisi ünlü yorumcu ve TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Beşiktaşlı eski Millî Futbolcu, TRT Spor Futbol yorumcusu Ali Gültiken, eski Futbolcu, TFF Eğitimcisi Nur Mustafa Gülen, Haliç Üniversitesi BESYO Öğretim Görevlisi Koray Tarkan Batgün, konuşmacı ve eğitimci olarak seminere katıldı.

DEMİRER VE ÜYELER ÖRNEK EV SAHİPLİĞİ YAPTI

KÜAFD Kocaeli Şubesi Başkanı Remzi Demirer ve yönetimi, üyelerini ve konukları titizlikle ağırlarken. Organizasyon da eksiksiz tamamlandı. Bu arada salondaki seminer sonrasında saha uygulamaları ise Plajyolu’ndaki İzmit Avni Kalkavan Stadı’nda yapıldı. Burada da Güneşspor alt yapı takımları arasında maç yaparken, eğitimciler de maç anında uygulamaları gösterdi. Antrenörler seminere yoğun katılım sağladı.

Bugün 14:07 TSİ - Spor

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