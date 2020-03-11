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Darıca Final Okulu, sporda fark yaratıyor

Darıca Final Okulu Satranç Takımı 6. Tura yükseldi. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği, 193 okulun katıldığı Satranç müsabakalarında Darıca Final İlkokulu, minikler A ve B Kategorisinde yarıştı
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4 gün boyunca devam eden müsabakalarda Darıca Final Okulları’nın minik sporcularının heyecanları ve istekleri gözlerinden okunurken, yarışma deneyimi kazanmanın da onurunu yaşadı. Yeni dostlukların da kurulduğu yarışmalarda, müsabaka kültürünü büyük boyutlarda yaşayıp, bilgilerine değer katan öğrenciler için görüş belirten okulun idarecileri, amaçlarına ulaştıklarını kaydederek,  ‘’Okul olarak benzeri etkinliklere katılım amacımızın özünde de bu yatıyor. Esas hedefimiz ise yarışmak değil, katılıp, kaynaşmaktır” şeklinde konuştu.

KAYA TEŞEKKÜR ETTİ

Darıca Final Okulları Genel Müdürü Murat Kaya, Satranç Turnuvası’na katılan öğrencilere emekleri için teşekkür ederken, ‘’ 4 gündür müsabakaya gidiş ve dönüşü, müsabaka için gerekli çabayı okulumuz adına sunan Okul Müdürü Ceyda Ramazanoğlu’na, Satranç Öğretmeni Ahmet Yılmaz’a, Beden Eğiitimi Öğretmeni Halil Ayaz’a teşekkür ederim. Hem yaşam, hem sınav, bakış açısı budur. Kısa bir süre önce de okulumuz öğrencileri basketbol müsabakalarında Kocaeli İli düzeyinde Darıca 1’ncizi olarak yarı finale kadar yükseldi. Spor, sanat, kültür etkinlikleri insanı bütünler ve akademik başarılarına da kolaylıklar sağlar” dedi.

Bugün 14:07 TSİ - Spor

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