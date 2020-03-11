Darıca Final Okulu, sporda fark yaratıyor

4 gün boyunca devam eden müsabakalarda Darıca Final Okulları’nın minik sporcularının heyecanları ve istekleri gözlerinden okunurken, yarışma deneyimi kazanmanın da onurunu yaşadı. Yeni dostlukların da kurulduğu yarışmalarda, müsabaka kültürünü büyük boyutlarda yaşayıp, bilgilerine değer katan öğrenciler için görüş belirten okulun idarecileri, amaçlarına ulaştıklarını kaydederek, ‘’Okul olarak benzeri etkinliklere katılım amacımızın özünde de bu yatıyor. Esas hedefimiz ise yarışmak değil, katılıp, kaynaşmaktır” şeklinde konuştu.

KAYA TEŞEKKÜR ETTİ

Darıca Final Okulları Genel Müdürü Murat Kaya, Satranç Turnuvası’na katılan öğrencilere emekleri için teşekkür ederken, ‘’ 4 gündür müsabakaya gidiş ve dönüşü, müsabaka için gerekli çabayı okulumuz adına sunan Okul Müdürü Ceyda Ramazanoğlu’na, Satranç Öğretmeni Ahmet Yılmaz’a, Beden Eğiitimi Öğretmeni Halil Ayaz’a teşekkür ederim. Hem yaşam, hem sınav, bakış açısı budur. Kısa bir süre önce de okulumuz öğrencileri basketbol müsabakalarında Kocaeli İli düzeyinde Darıca 1’ncizi olarak yarı finale kadar yükseldi. Spor, sanat, kültür etkinlikleri insanı bütünler ve akademik başarılarına da kolaylıklar sağlar” dedi.