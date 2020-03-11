Darıca kendine geliyor

3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Darıca Gençler Birliği, cumartesi günü deplasmanda karşılaştığı Bayrampaşa ile 1-1 berabere kaldı. İyi bir futbol oynayan ve galibiyeti kaçıran ekibin golünü Nebi Tiryakioğlu kaydetti. Güzel bir havada oynanan karşılaşmayı Darıca G.B. AŞ. Başkanı Arif Gülen ve başkan yardımcısı Eren Ertuğrul Işık da takip ederken, deplasman yasağı gelen maça Darıca G.B.'li taraftarlar gelemedi. Maça iyi başlayan ve ilk 20 dakikada 2 net pozisyonu değerlendiremeyen ekip, ilk yarısı 0-0 maçta 60.dakikada Bünyamin’in golünü engelleyemedi. 74.dakikada ise Nebi mükemmel bir gol atarak durumu 1-1'e getirdi. Bu golden sonra Bayrampaşa kalesini ablukaya alan Sarı-Yeşilliler aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Sarı Yeşilliler, pazar günü Somaspor’u konuk edecek. Bu maçın çalışmaları önceki gün başladı. Takım cumartesi akşamı kampa girecek.

NEBİ GOLÜ TARAFTARINA HEDİYE ETTİ

Darıca G.B.'nde son haftalarda oynadığı futbolla beğenileri kazanan Nebi Tiryakioğlu ise, 1-1 biten Bayrampaşa'da attığı gol sonrası, bu golü Darıca G.B. taraftarlarına hediye etti. Attığı gol sonrası basın mensuplarına doğru gelerek, gol sevincini paylaşan Nebi, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada ''Bayrampaşa maçının önemini biliyorduk. Rakibimizi ilk maçta olduğu gibi yine elimizden kaçırdık. Attığım golü tüm Darıca G.B.'li taraftarlarımıza armağan ediyorum'' dedi.