Çakmak’tan tam destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Gençler Birliği Kulüp Tesisleri'ni ziyaret ederek, başkan Arif Gülen ve futbolcularla buluştu. Gayet samimi geçen buluşmada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak'a tesislerde gezdiren Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen, Sarı - Yeşilli temsilcimizin tarihini, başarılarını, hedeflerini ve projelerini de anlattı. 1934 yılında kurulan Darıca Gençlerbirliği'nin Kocaeli açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Çakmak, ''Şehrimizin en önemli markalarından biri olan Darıca Gençler Birliğimize başarılar diliyorum. İnşallah en güzel sonuçları alarak, şehrimizi yine gururlandıracağınızdan en ufak bir şüphemiz yok'' dedi.