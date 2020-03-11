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Bülent Baturman: Ciddiyeti elden bırakmayacağız!

Belediye Derincespor’un başarılı teknik adamı Bülent Baturman, ciddiyeti elden bırakmadan mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.
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Belediye Derincespor’un başarılı teknik adamı Bülent Baturman, ciddiyeti elden bırakmadan mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Baturman ilginç bir konudan da bahsetti ve “Ne hikmetse gol yemeden gol bulamıyoruz” dedi. 

ZORLU BİR MAÇIN ÜSTESİNDEN GELDİK

2-1’lik Cizrespor galibiyetini değerlendiren ve Turgutlu maçındaki beklentilerini paylaşan Bülent Baturman şu şekilde konuştu: Hafta başından itibaren konuştuk ve “Fethiye Of’a gidiyor, Karşıyaka da Ağrı ile karşılaşıyor. Olası puan kayıpları olabilir. Bu nedenle bizim ne olursa olsun kazanmamız gerekir” dedik. Nitekim hafta böyle şekillendi. Zorlu bir maçın daha üstesinden geldik ve 6. sıradaki rakibimiz ile aramızdaki puan farkını 11’e çıkardık.

TOP OYNAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Cizrespor maçının zor geçeceğini biliyorduk. Ancak maç içinde bazı şeyler lehimize gelişse de durumu biraz da biz zorlaştırdık. Daha farklı bir galibiyet elde edebilirdik. Ne hikmetse gol yemeden gol atamıyoruz. Ama futbolcularımızın oyunundan memnunum. Sıkıntılı havada iyi mücadele ettiler. Zaten biz top oynamaya çalışan bir takımız. Bunun da karşılığını sahada almasını biliyoruz.

EKSİLMEDEN DEVAM ETMEMİZ LAZIM

Cumartesi günkü rakibimiz Turgutluspor dinlendi. Manisa’daki mücadelemizi kazanmak için yapacağız. Ama “Kaybetmeme” adınada şekil içinde olabiliriz. Cihan’ın cezalı olması mutlaka dezavantaj.Her şerde bir hayır vardır. Takıma Cihan kadar katkı sağlayacak futbolcularımız var. Bu işlerde bırakmak asla olmaz. Sezon sonuna kadar aynı ciddiyet içinde hazırlanmak ve bu süreci eksilmeden geçmek istiyoruz.

Bugün 14:09 TSİ - Spor

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