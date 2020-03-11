Semih Karadeniz: Göğsümüz kabara kabara söyleyeceğiz

Kocaelispor’un çalışkan futbolcusu Semih Karadeniz, Kocaelispor’u takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Duygusal bir yapıya sahip olduğunu ifade eden başarılı sağ bek her zaman en iyi futbolunu sahaya yansıtmak için mücadele ettiğini ifade etti.

ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM

Sözlerine 2-0’lık Erbaaspor galibiyeti ile başlayan Semih şu ifadelere yer verdi: Erbaa’da kötü zemine rağmen iyi mücadelemizle kazanmasını bildik. Bu 3 puanla şampiyonluğa 1 adım daha yaklaştık. Tüm arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Sezonun ilk yarısındaki performansım ikinci yarıda yoktu. Bunun farkındayım. Payas maçında biraz sallandım ve bunu kafama taktım. Derince maçında da çok üzülmüştüm. Ancak Erbaa maçında biraz daha toparladığımı düşünüyorum.

TARAFTARI OLACAĞIM

Her zaman sahada daha iyisini yapmaya çalışıyorum ve kendimi çok veriyorum. Bu sezon sonunda şampiyonluk yaşamamayı bu oyuncu grubuna Allah nasip etsin. Tabii ki şampiyonluk çok önemli ama Kocaelispor’da şampiyon olmak çok daha farklı. Bu camia Süper Lig’e çıktığında göğsümüz kabara kabara “Bu takımın şampiyonluğundaki fidanlardan birisi bizdik” diye söyleyeceğiz. Bu şehir en iyisini hak ediyor. Bu takımda yarın oynamasam da her zaman taraftarı olacağım.