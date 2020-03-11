Kemal Bayraktar: Turgutlu’da kazanırsak iş yüzde 90 biter

Derince Belediyesi Başkanvekili Kemal Bayraktar, Belediye Derincespor’un Cumartesi günkü Turgutluspordeplasmanından galibiyet ile döneceğine inandığını ifade etti ve şu şekilde konuştu: Cizre galibiyeti çok iyi oldu. Daha farklı bir skor da elde edebilirdik. Yine de kazanmasını bildik. Tüm takımı kutluyorum. Play-Off hedefimiz var ve yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.

YENEBİLECEK GÜÇTEYİZ

Cumartesi günü Turgutlu’yu da başarı ile geçersek ilk 5 hedefimiz yüzde 90 oranında şekillenir. İlk maçta Turgutlu ya üstünlük sağlanmıştık. İnşallah kendi sahasında da rakibimizi yenmek istiyoruz. Bu takım bunu yapabilecek güçtedir.Geride bıraktığımız hafta Kocaelispor da kazandı ve arayı iyiceaçtı. Kocaelispor’u galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum.