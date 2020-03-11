Efe Karaoğlu: Yolun yarısını geçtik

Belediye Derincespor’un başarılı stoperi Efe Karaoğlu farklı bir takım olduklarını belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Cizrespor iyi bir takım. Kaliteli futbolcular var. Biz de iyi ayaklara sahibiz ve bu maça iyi motive olarak haklı bir galibiyet elde ettik. Yolun yarısını geçtik diyebilirim. Şimdi ise ikinci aşama olan Play-Off’u, ardından bir üst ligi düşünmemiz lazım.

YENİLMEMEMİZ LAZIM

Bu grupta söz sahibi olacağımızı biliyorduk. Sanırım öyle de oldu. Rakiplerimiz bizimle karşılaşırken daha bir motive oluyorlar. Değişik, karakteristik bir yapımız var. Gol yemeden açılamıyoruz. Cizre maçında da böyle oldu. Cumartesi günü Play-Off’taki rakiplerimizden birisi ile oynuyoruz. Burada 2-0 geçtik. Orada, en azından yenilmememiz lazım.