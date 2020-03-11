Tayfur Emre: 1 ve 2 bitireceğiz!

Belediye Derincespor’un devre arasında kadrosuna kattığı Tayfur Emre Yılmaz, iki Kocaeli takımımın grubu 1 ve 2. sırada tamamlayacağına inandığını belirterek şu şekilde konuştu: Cizre karşısında önemli bir galibiyet elde ettik yerimizi sağlamlaştırdık. Sırada Turgutlu var. Rakibin ne yaptığı değil, bizim oyunumuz önemli. İçeride de dışarıda da sonuca gitmeye çalışıyoruz. Turgutlu maçı da bu maçlardan birisi olacak. Play-Off’ta rakibimiz. İnşallah orada da kazanırız. Sezon sonunda iki Kocaeli takımının 1 ve 2. sırada ligi bitireceğine inanıyorum. Kocaelispor işi bitirdi gibi. Play-Off’ta sıra bizde olacak.