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Amatör maçlarda değişiklikler var

Amatör maçlarda değişiklikler var. İşte o değişiklikler...
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14 Mart Cumartesi günü Kavaklı Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken Kızderbent -Gölcük Asarköy U-15 lig maçı, 13 Mart Cuma günü Karamürsel Stadında saat 19.00’da oynanacak. Yine Cumartesi günü Hereke Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gerekenHereke Yıldız -Bağçeşme U-15 maçı aynı gün ve aynı statta saat 18.00’de oynanacak.

İLERİ TARİHE ERTELENDİ

15 Mart Pazar günü Avni Kalkavan Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Beşyol Zabıtan-Yeniyalı Barbaros 2.Küme maçı aynı gün Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 18.00’de oynanacak. 17 Mart 2020 Salı günü Salih gün(Tavşancıl)Stadında saat 19.15 te oynanması gereken Tavşancıl Spor-Mollafenari Spor U-15 lig müsabakası,Futbol İl Temsilciliği tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

SEHVEN YAZILAN MAÇ DÜZELTİLDİ

17 Mart Salı günü Beylikbağı Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Darıca Kale Bayramoğlu -Gebze Balkan U-15 maçı ile aynı gün Metin Oktay Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Darıca Marmara Osmangazi-TrakyasporU-15 maçı ileri bir tarihe ertelendi. 17 Mart Salı günü Kavaklı Stadı’nda saat 19.15’te görünen Harb-İşspor-Gölcük İY maçı sehven yazıldı. Müsabaka aynı gün aynı statta ve saatte Harbişspor-Gölcük Şirinköy olarak düzenlendi.

Bugün 14:13 TSİ - Spor

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