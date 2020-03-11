Amatör maçlarda değişiklikler var

14 Mart Cumartesi günü Kavaklı Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken Kızderbent -Gölcük Asarköy U-15 lig maçı, 13 Mart Cuma günü Karamürsel Stadında saat 19.00’da oynanacak. Yine Cumartesi günü Hereke Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gerekenHereke Yıldız -Bağçeşme U-15 maçı aynı gün ve aynı statta saat 18.00’de oynanacak.
İLERİ TARİHE ERTELENDİ
15 Mart Pazar günü Avni Kalkavan Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Beşyol Zabıtan-Yeniyalı Barbaros 2.Küme maçı aynı gün Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 18.00’de oynanacak. 17 Mart 2020 Salı günü Salih gün(Tavşancıl)Stadında saat 19.15 te oynanması gereken Tavşancıl Spor-Mollafenari Spor U-15 lig müsabakası,Futbol İl Temsilciliği tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.
SEHVEN YAZILAN MAÇ DÜZELTİLDİ
17 Mart Salı günü Beylikbağı Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Darıca Kale Bayramoğlu -Gebze Balkan U-15 maçı ile aynı gün Metin Oktay Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Darıca Marmara Osmangazi-TrakyasporU-15 maçı ileri bir tarihe ertelendi. 17 Mart Salı günü Kavaklı Stadı’nda saat 19.15’te görünen Harb-İşspor-Gölcük İY maçı sehven yazıldı. Müsabaka aynı gün aynı statta ve saatte Harbişspor-Gölcük Şirinköy olarak düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz