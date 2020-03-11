Erbaa’dan 2-0’lık zaferle dönen Kocaelispor’da Alemdağ maçının hazırlıkları neşe içerisinde geçiyor. Haftanın ilk çalışmasında moraller hayli yüksek olurken, tüm takım şampiyonluk havasına giriyor. Cumartesi günkü Turgutlu - Derince maçının skoru da merak edilirken, Alemdağ karşısında alınacak 3 puan
Bugün 14:14 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:15 TSİ
Kocaelispor’da neşeli günler
Erbaa’dan 2-0’lık zaferle dönen Kocaelispor’da Alemdağ maçının hazırlıkları neşe içerisinde geçiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz