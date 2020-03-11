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Kocaelispor’da neşeli günler

Erbaa’dan 2-0’lık zaferle dönen Kocaelispor’da Alemdağ maçının hazırlıkları neşe içerisinde geçiyor.
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Erbaa’dan 2-0’lık zaferle dönen Kocaelispor’da Alemdağ maçının hazırlıkları neşe içerisinde geçiyor. Haftanın ilk çalışmasında moraller hayli yüksek olurken, tüm takım şampiyonluk havasına giriyor. Cumartesi günkü Turgutlu - Derince maçının skoru da merak edilirken, Alemdağ karşısında alınacak 3 puan 

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