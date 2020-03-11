Kocaelispor’un başarılı stoperi Taha Batuhan, bu unvanı fazlası ile hak ediyor! Yeşil Siyahlı forma ile müthiş bir sezon geçiren genç futbolcu, maç içinde sert darbelere maruz kalsa da, yılmıyor, geri adım atmadan maçını tamamlıyor.

SAVUNMANIN BEL KEMİĞİ

Geçen sezon Kırşehirspor ile şampiyonluk yaşayan Taha Batuhan Yayıkçıaynı başarıyı bu sezon Kocaelispor ile yaşamak üzere. Kemal Can ile birlikte savunma ortasında çok iyi bir ikili olan Taha Batuhan, bir savunma oyuncusunun sahip olması gereken bir özellikleri barındırıyor. Gerek hava hakimiyet, gerekse de yerden oynama ve oyun kurma becerisi bulunan 1996 doğumlu sol stoper savunmanın bel kemiği olarak dikkat çekiyor.

ŞUURUNU KAYBETTİ AMA MAÇA DEVAM ETTİ

Taha Batuhan’ın bir diğer özelliği ise 90 dakika maçın içinde kalması ve geri adım atmadan mücadelenin içinde olması. İki hafta önce iç sahada oynanan Karşıyaka maçında ensesine sert bir darbe alan ve bir süre şuur kaybı yaşayan Batuhan oyuna devam etmiş ve kısa bir süre sonra yaptığı akıl almaz ters kademe ile Doğukan’a gol izni vermemişti. Maçın can alıcı hamlesini yapan Batu, galibiyetin perde arkası kahramanlarındandı.

KAŞI YARILDI “BANA MISIN” DEMEDİ!

Taha Batuhan deplasmanda 2-0 kazanan Erbaaspor maçında iki kez çok sert faule maruz kaldı. Özellikle ikinci pozisyonda yüzüne aldığı dirsek darbesi ile karşı yarılan futbolcu “Tahaminatör” unvanını gösterircesine, teknik adam Selahaddin Dinçel’e “Oynayacağım” dedi ve 90 dakika boyunca sahada kalarak resmen savaştı. Futbolunun yanında melek gibi debir çocuk olan Tahaminatör, Kocaelispor’un bu sezonki başarısında çok önemli bir paya sahip.