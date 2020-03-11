İzmit bu çocuklarla gururlu! Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor’un gelecek vaat eden kalecilerinden Onur Alp Sarman U-15 Milli Takımı’na davet edilmişti. Bu kez Sivasspor Elit U-14 takımının İzmitli kalecisi, 41 Futbol Kulübü patentli sporcusu Serkan Kaan Sarman U-14 Milli Takımı’nın hazırlık kampı kadrosuna davet edildi. İzmitli kalecilerimizin büyük başarısı gelecek adına umut verirken, Sarmanlar uzun yıllar boyunca kaleleri kapatacak.
Bugün 14:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:18 TSİ
Bu gurur size ait çocuklar!
İzmit bu çocuklarla gururlu! Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor’un gelecek vaat eden kalecilerinden Onur Alp Sarman U-15 Milli Takımı’na davet edilmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz