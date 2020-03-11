Bu gurur size ait çocuklar!

İzmit bu çocuklarla gururlu! Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor’un gelecek vaat eden kalecilerinden Onur Alp Sarman U-15 Milli Takımı’na davet edilmişti. Bu kez Sivasspor Elit U-14 takımının İzmitli kalecisi, 41 Futbol Kulübü patentli sporcusu Serkan Kaan Sarman U-14 Milli Takımı’nın hazırlık kampı kadrosuna davet edildi. İzmitli kalecilerimizin büyük başarısı gelecek adına umut verirken, Sarmanlar uzun yıllar boyunca kaleleri kapatacak.