U-19 Milli Takımı’nın 25-31 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'da oynayacağı UEFA U-19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarının aday kadrosuna Kocaelispor’un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar ile 41 Futbol Kulübü’nde yetişen ve Galatasaray’da forma giyen Erencan Yardımcı da davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Mart Salı günü saat 12.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Bugün 14:17 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:18 TSİ
Gökdeniz ve Erencan’a Milli davet!
U-19 Milli Takımı’nın 25-31 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'da oynayacağı UEFA U-19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarının aday kadrosuna Kocaelispor’un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar ile 41 Futbol Kulübü’nde yetişen ve Galatasaray’da forma giyen Erencan Yardımcı da davet edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz