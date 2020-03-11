Belediye Derince, Turgutlu yolcusu

3. Lig 2. Grup’ta fırtına gibi esen Belediye Derincespor, Cumartesi günkü Turgutlu maçı için bugün yola çıkacak. Karayolu ile öğleden sonra Manisa’ya gidecek olan ekibimiz Turgutlu’da yer alan KaynesiaHotel’e yerleşecek. Etkili kanat oyuncusu Cihan Halil sarı kart cezası olduğu için Manisa’daki maçta forma giyemeyecek.Turgutluspor – Belediye Derincespor maçı Cumartesi günü Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz