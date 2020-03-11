Belediye Derince, Turgutlu yolcusu

3. Lig 2. Grup’ta fırtına gibi esen Belediye Derincespor, Cumartesi günkü Turgutlu maçı için bugün yola çıkacak. Karayolu ile öğleden sonra Manisa’ya gidecek olan ekibimiz Turgutlu’da yer alan KaynesiaHotel’e yerleşecek. Etkili kanat oyuncusu Cihan Halil sarı kart cezası olduğu için Manisa’daki maçta forma giyemeyecek.Turgutluspor – Belediye Derincespor maçı Cumartesi günü Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak.