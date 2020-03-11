Başaranspor kupasına kavuştu

1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselme başarısı gösteren Başaranspor şampiyonluk kupasına kavuştu. Kupa törenine İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, KASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi ve İzmit Belediye Spor Müdürü Mithat Ağa, muhtarlar, teknik ekip ve futbolcular katıldı. Hürriyet, İzmit’te çıkan şampiyon Başaranspor’u kutlarken, ilerleyen süreçte yemekte bir araya geleceklerini belirtti. Murat Aydın şampiyonluktan ötürü emek verenleri kutlarken, tüm takım İzmit’te kupa coşkusu yaşadı.