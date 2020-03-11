"Vatandaşın elinde çimen yeşili, Zeki Aygün’ün elinde dolar yeşili!"

Derince Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Erhan Akpınar, bir basın açıklaması yaparak, Yenikent Mahallesi’nde belediyenin elinde bulunan yeşil alanın imara açılmasına tepki gösterdi. CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın da hazır bulunduğu basın açıklamasında konuşan Akpınar, konunun sadece yeşil alanın imara açılması olayı olmadığını, ciddi bir vatandaş mağduriyeti ve büyük bir kamu zararının söz konusu olduğunda vurguladı.

BU HAK MIDIR!

Akpınar, “AK Partili Ali Haydar Bulut’un Derince Belediye Başkanı olduğu dönemde, ilçenin en büyük mahallesi olan Yenikent Mahallesi’nde bazı vatandaşlar, ellerindeki arsaların imara açılmasını istedi. Ali Haydar Bulut, vatandaşın arsasına imar izni vermedi. Bu arazilerin yeşil alan kalmasını tercih etti. Şimdilerde ise Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu alana imar izni çıkartmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki; belediyenin işi rant yaratmak olmamalıdır. Hele hele insanları mağdur ederek, zarar ettirerek hiç olmamalıdır. Vatandaşın elindeyken çimen yeşili olan alan, Zeki Aygün’ün elindeyken Dolar yeşili oluyor. Bu hak mıdır?” dedi.

TAHİR BÜYÜKAKIN’A SESLENDİ

Akpınar son olarak şunları söyledi: ‘’Şimdi biz buradan soruyoruz; o vatandaşlar da soruyor; madem bu alanı imara açacaktınız, neden vatandaşın elindeyken açmadınız? Başkan Aygün, o insanlarla sokakta karşılaşınca ne cevap verecek merak ediyorum. Biz Derince meclisinde bu yeşil alanın imara açılmaması için elimizden geleni yaptık. Fakat sayısal olarak oyumuz yetmedi. Şimdi konu Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisine gelecek. Buradan çevreye duyarlılığı olduğunu iddia eden Başkan Tahir Büyükakın’a da seslenmek istiyorum. Bu yanlışa dur demelisiniz. Bakın konu sadece arazileri imara açma konusuyla da sınırlı kalmıyor. Büyük kamu zararı oluşturuldu. Vatandaş mağdur edildi. İlimizin en önemli sorunu deprem bölgesinde olmasıdır. Bu kent yüz yılın felaketini yaşamış, park bahçe ve yeşil alanın ne kadar kıymetli olduğunu görmüştür. Kentlerin betona boğulmasının bedeli ağırdır. Ayrıca Yenikent Mahallesi’nin yeşil alan sorunu da ortada. Derince’nin en büyük mahallesi olan Yenikent Mahallesinde düzenlenmiş bir meydan bulmak, kültür sanat etkinlikleri yapacak bir tesis bulmak zaten imkansız. Mahallenin Körfez Kentle birleşmesiyle artan nüfus ve trafik sorunu çözüm bekliyor.

TRAFİK SORUNU ARTACAK

İş merkezleri civarındaki trafik sorunu ve karmaşa her geçen gün artıyor. Düğünlerin yoğun olduğu dönemlerde sokaklar araç ve trafik karmaşasından yürünmez hale geliyor. Parklar ve yeşil alanlar mahallenin ihtiyacına cevap vermiyor. Bu düzenleme ile doğaldır ki nüfus artacak dolayısıyla da trafik artacak ve toplanma alanı ihtiyacı park ihtiyacı daha da büyüyecek ve Yenikent Mahallesi yaşanmaz hale gelecektir. Başkan Büyükakın’ın konuya duyarlı olacağını düşünmek istiyoruz. Bu haksızlığa geçit vermesinler diyoruz.”