Şampiyonlara ziyaret

Okullar Arası Futsalda Dünya şampiyonluğu hedefi ile yola çıkan ve Tekirdağ’daki grup merkezinden şampiyon Türkiye yarı finallerine kalan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Kız Futsal takımının antrenmanını Başiskele Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Bayram ve Gençlik Spor İlçe Spor Müdürü Ferhat Solakoğlu ziyaret etti.

BAYRAM VE ALEMDAR OKULDAN ARKADAŞLAR

Takıma başarı dileyen kurmaylar takımın hedefe ulaşacağına inandığını ifade ettiler. Başiskele Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Bayram ile Gölcük İmam Hatip Lisesi’nden okul arkadaşı olan takımın teknik direktörü Hasan Alemdar, gerçekleşen ziyaretten ve temennilerden ötürü çok mutlu olduklarını ve moral bulduklarını ifade ettiler.