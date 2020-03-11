Yıldız kızlarda finalin adı Darıca 60. Yıl – Körfez İgsaş!

4 Mart’ta başlayan ve 7 okulun iki grup üzerinden mücadele ettiği Okullar Arası Yıldız Kız Futbolda finalistler belli oldu. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki ilk yarı finalde Darıca 60. Yıl Ortaokulu, İzmit Şehit Ümit Balkan Ortaokulu’nu Tuana (5), Meryem (2) ve Sultan’ın golleri ile 8-0 mağlup ederek finale kaldı.

FİNAL MAÇI YARIN

İkinci yarı finalde ise Körfez İgsaş Okulu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu’nu 4-0 mağlup ederken goller Tuğçe, Ayşe, Rana ve Nazlıcan’dan geldi. Yarın Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Darıca 60. Yıl Ortaokulu ile Körfez İgsaş Ortaokuluşampiyonluk için karşılaşacak ve mücadele saat 11.00’de başlayacak. Final maçının ardından derece sahibi okullara ödülleri verilecek. İlk iki sıradaki okul ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.