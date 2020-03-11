Zehirlenen 73 işçinin durumu iyi

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan bir çelik fabrikasında gündüz vardiyasında çalışan işçiler yemeğin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başladı. Vardiyayı sonlandıran 73 işçi, fabrikalara ait servisler ile çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yapılan kontrollerde gıda zehirlenmesi yaşadıkları tespit edilen işçiler, tedavilerinin ardından bugün taburcu edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri incelenmek üzere işçilerin yediği yemekten numune aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.