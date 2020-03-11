İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan bir çelik fabrikasında gündüz vardiyasında çalışan işçiler yemeğin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başladı. Vardiyayı sonlandıran 73 işçi, fabrikalara ait servisler ile çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yapılan kontrollerde gıda zehirlenmesi yaşadıkları tespit edilen işçiler, tedavilerinin ardından bugün taburcu edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri incelenmek üzere işçilerin yediği yemekten numune aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Bugün 14:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:30 TSİ
Zehirlenen 73 işçinin durumu iyi
İzmit Alikahya’da bulunan bir çelik fabrikasında dün gündüz vardiyasında yedikleri yemek nedeniyle hastaneye kaldırılan 73 işçi taburcu edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz