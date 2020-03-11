Harun Yıldızlı’nın acı günü

1 Mart Pazar günü gerçekleştirilen kongrede CHP İl Başkanı seçilen ve sonrasında mazbatasını alarak göreve başlayan Özgür Harun Yıldızlı, Artvin’de ikamet eden babaannesini kaybetti. Turgay Büyüksökmen’in cenazesine katılan ve sonrasında acı haberi alan Harun Yıldızlı’nın, babaannesine son görevini yerine getirmek için Artvin’e gideceği öğrenildi.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz