

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ağaçların en büyük zararlılarından biri olan çam kese böceği ile mücadeleye başladı. Ağaçlara ciddi zarar veren ve insanlarda ise alerjik reaksiyonlara yol açan bu canlı türü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince tüm ilçelerde çalışma yapıyor. 5 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalar kapsamında çalışmalar sürüyor. Şubat ayı sonrasında çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde görülen çam kese böceği pamuğu ağaçlara ciddi zararlar veriyor. Yürüyüş rotalarında sıkça bulunan ağaçlar arasında bulunan böcekler, dokunulması halinde insanlarda alerjik reaksiyonlara neden oluyor.

TAHRİBATA NEDEN OLUYOR

Çam kese böceği, çam ağaçlarında tahribata ve hacim kaybına neden oluyor. Çam ağaçlarının keselerinden çıkan tırtıllar, ağaçlardan inerek kendisini toprağa gömüyor. Toprağa gömülen tırtılın pupa evresi 4 yılda tamamlanıyor. Bu yüzden bir bölgede etkin bir çam kese böceği mücadelesinin yapılabilmesi için en az 4 yıl aynı çalışmanın sürdürülebilmesi gerekiyor. Çam Kese böceği aslında bir kelebek türü. Bu kelebeğin ülkemizde orman zararlısı böcekleri arasında yer aldığı bilinmekte. Şubat ve Mart aylarında keseler açılıp tırtıllar ağaçtan inmeden toplanması gerekiyor.

1000 ŞİKAYET VAKASI

Mücadele çalışmaları öncesinde 80 mahallede 1000’in üzerinde şikayet vakası gelen çam kese böceği istilasında, 5 bine yakın ağaca mekanik uygulama başlatıldı. Uygulama ile birlikte çam kese tırtılı şikâyet oranlarının sıfıra indiğini gözlendi. Ağaçların en büyük zararlılarından biri olan çam kese böceği ile mücadele mekanik uygulama ile yapılıyor. Uygulama sırasında hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor. Çam kese tırtılı mücadelesinde çocuklarda meydana gelebilecek alerjik durumları engellenmek ve çam ağaçlarının kurumasını önlemek amaçlanıyor. Mekanik mücadele yapılmadığı takdirde çam ağaçlarının birkaç yıl içinde yaşamlarının son bulabiliyor. bu mücadele ile ağaçların ömrü uzatılıp, insanlarda görülebilecek alerjik reaksiyonların önüne geçiliyor.