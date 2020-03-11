Karamürsel’de dalış sezonu açıldı

Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD) 2020 dalış sezonunu başlattı. KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu, “Sezonun ilk dalışını Kocaeli Körfezi’nin en güzel yerleri olan derneğimiz iskelesinin önünde yer alan gemi batığının bulunduğu, balık çeşitlerinin yer aldığı noktaya yaptık” dedi.

TÜRKİYE’NİN TEK BATIK GEMİSİ

Sağlıklı, kazasız ve güzel bir dalış sezonu temennisinde bulunan Şirinoğlu, “Huzurun başkenti olarak nitelendirilen Karamürsel’de derneğimizin önünde bulunan Türkiye’nin tek batık gemisine yaptık. Arkadaşlarımız fotoğraf ve video çekerek bu anılarını sabitlediler. Amacımız 2020’in hayırlı, uğurlu ve güzel bir şekilde geçmesi. Bunun için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Artık su altı meraklılarını Karamürsel’e bekliyoruz” diye konuştu.

“DENİZ SEVERLERİ BEKLİYORUZ”

KARSAD’taalınan eğitimin ardından Türkiye’de ve uluslar arası sularda dalış yapılabileceğini belirten Şirinoğlu, “Haftanın her günü dalış eğitimi veriliyor.Burada eğitim aldıktan sonra Türkiye’nin sularında ve uluslar arası sularda çok rahat dalış yapılabilir.Derneğimiz bu nedenle tercih sebebi. Doğa ve deniz severleri tüplü dalış eğitimlerine bekliyoruz’ dedi