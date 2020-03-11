Karne hediyesi bisikletlerle şampiyon oldular

Kocaeli Okullararası Bisiklet Yarışması’nda yıldız erkekler ve yıldız kızlarda şampiyon olarak Kocaeli Türkiye Okullararası Bisiklet Şampiyonası’nda ilimizi temsil etme hakkı kazanan Kartonsan İlkokulu Bisiklet Takımı öğrencileri, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye konuk oldu.

“DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Başkan Özlü’nün karne hediyesi olarak verdiği bisikletlerle yarışmaya katılan öğrenciler, okul müdürü ve beden eğitimi öğretmenleriyle birlikte Özlü’yü ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Şampiyon öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Başkan Özlü, “Öğrencilerimizin her alanda başarılı olması için belediye olarak eğitim camiamıza desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.