Dilovası’nda yaşayan çocuklar, tiyatro gösterisinde bir araya geldi. Gösteriye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ile katılan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çocuklarla bir araya geldi. Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen “Korkak Fare” isimli tiyatro gösterisinde salonu dolduran yüzlerle öğrenci ile bir araya gelen Başkan Şayir, “Her şey sizler için, ben istiyorum ki ödevlerinizi dersleriniz iyi yapın. Boş kaldığınızda kitaplar okuyun resimler çizin. Sizler bizim ülkemizin geleceğisiniz. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bu tür etkinliklerimizle her zaman sizlerle birlikte olacağız” dedi.
Bugün 15:18 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:19 TSİ
Başkan Şayir, çocuklarla ‘Korkak Fare’yiizledi
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Korkak Fare” tiyatro gösterisini çocuklarla birlikte izledi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz