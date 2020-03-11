Başkan Şayir, çocuklarla ‘Korkak Fare’yiizledi

Dilovası’nda yaşayan çocuklar, tiyatro gösterisinde bir araya geldi. Gösteriye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ile katılan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çocuklarla bir araya geldi. Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen “Korkak Fare” isimli tiyatro gösterisinde salonu dolduran yüzlerle öğrenci ile bir araya gelen Başkan Şayir, “Her şey sizler için, ben istiyorum ki ödevlerinizi dersleriniz iyi yapın. Boş kaldığınızda kitaplar okuyun resimler çizin. Sizler bizim ülkemizin geleceğisiniz. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bu tür etkinliklerimizle her zaman sizlerle birlikte olacağız” dedi.