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Gebze göç aldı, İzmit göç verdi

TÜİK’in verilerine göre,Kocaeli 2019 yılında 82.977 kişi göç alırken, 65.675  kişi göç verdi. En fazla göç alan ilçe Gebze, en fazla göç veren ilçe İzmit oldu
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TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Kocaeli 2019 yılında 82.977 kişi göç alırken, 65.675 kişiyi ise göç verdi. Kocaeli’nin net göçü ise 17.302 kişi oldu. 2019 yılında 23.144 kişi ile en fazla göç alan Gebze ilçesi olurken, 20.688 kişi ile en fazla göç veren ilçe İzmit oldu. Gebze ilçesi 4.509 kişi ile net göçtede birinci sırada yer alırken, Kandıra ilçesi göç verdiği 456 kişi ile en az net göçe sahip ilçe.

GELENLER EN ÇOK İSTANBUL’DAN

Net göç hızında binde 30,43 ile Dilovası ilk sırada yer alırken, net göç hızı binde -8,75 ile Kandıra ilçesi son sırada yer aldı. Kocaeli geneli göç durumu incelendiğinde, ilimiz en fazla İstanbul’dangöç almış. İstanbul’u sırasıyla Sakarya, Ankara, Bursa, Erzurum illeri izliyor. Kocaeli en fazla göçü de İstanbul’a vermiş. İstanbul’u sırasıyla Sakarya, Ankara, Bursa, İzmir illeri izliyor.

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