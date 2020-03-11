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Türel: Milli Görüş’ün motoru gençlerdir

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanlığına atanan Mustafa Türel, “Erbakan Hocamızın da dediği gibi bizim hareketimizin motoru gençliktir" dedi.
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Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanlığına atanan Mustafa Türel’e ziyaretler devam ediyor. Saadet Partisi Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demirkan ve yönetimi ilçe başkanı Türel’i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Türel,“Erbakan Hocamızın da dediği gibi bizim hareketimizin motoru gençliktir. Genç, davasının sancağını en yükseğe diken Ulubatlı Hasanların yolunda yürüyen insandır. ‘Gençliğini insanlığın kurtuluş davasına adayan Milli Görüş gençliği, dün olduğu gibi, yeni dönemde de büyük şahlanışıyla destanlar yazacak potansiyele sahiptir’ demişti hocamız.Bizde bu minvalde gençliğimizden çok şey bekliyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

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