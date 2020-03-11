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YRP Gebze divanı toplandı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gebze İlçe Teşkilatı genişletilmiş Şubat ayı ilçe divanı Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Gebze İlçe Teşkilatı genişletilmiş Şubat ayı ilçe divanı Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.İlçe Başkanı Engin Kılıç divanda yaptığı konuşmada, “Mevcut iktidar gitsin de kim gelirse gelsin siyaseti değil, ülkenin sorunları çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla geliyoruz. Eksik olanları tamamlamak, yapılan yanlışları düzeltmek için geliyoruz. Biz hiçbir ayrım yapmaksızın 82 milyon insanı kucaklamak için 7 milyar insanın selamete ermesi için geliyoruz.

 

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